Butrinti – Tomori drejtpërdrejt në Saranda Web, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00

Butrinti – Tomori, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00 drejtpërdrejt në Saranda Web
Ndeshja e shumëpritur mes Butrintit dhe Tomorit, e vlefshme për kampionatin kombëtar të futbollit, do të zhvillohet të hënën, më datë 3 nëntor, në orën 13:00, dhe do të transmetohet drejtpërdrejt nga Saranda Web.
Fillimisht, sfida ishte planifikuar të luhej të dielën, por është shtyrë për shkak të shpalljes së zisë kombëtare në nderim të ndarjes nga jeta të ish-kryeministrit Fatos Nano.
Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që të gjitha aktivitetet sportive të planifikuara për fundjavën të shtyhen me një ditë, në respekt të figurës së tij.
Tifozët e Butrintit do të kenë mundësi ta ndjekin ndeshjen live në faqen zyrtare të Saranda Web në Facebook dhe në kanalin YouTube
