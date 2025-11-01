logo
Butrinti – Tomori drejtpërdrejt në Saranda Web, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00

01/11/2520:20

Butrinti – Tomori, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00 drejtpërdrejt në Saranda Web

 

Ndeshja e shumëpritur mes Butrintit dhe Tomorit, e vlefshme për kampionatin kombëtar të futbollit, do të zhvillohet të hënën, më datë 3 nëntor, në orën 13:00, dhe do të transmetohet drejtpërdrejt nga Saranda Web.

 

BUTRINTI - TOMORI

 

Fillimisht, sfida ishte planifikuar të luhej të dielën, por është shtyrë për shkak të shpalljes së zisë kombëtare në nderim të ndarjes nga jeta të ish-kryeministrit Fatos Nano.
Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që të gjitha aktivitetet sportive të planifikuara për fundjavën të shtyhen me një ditë, në respekt të figurës së tij.

 

 

Tifozët e Butrintit do të kenë mundësi ta ndjekin ndeshjen live në faqen zyrtare të Saranda Web në Facebook dhe në kanalin YouTube

 

