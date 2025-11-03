Gola dhe spektakël në Sarandë: Butrinti fiton 3-2 ndaj Tomorit – VIDEO
Gola dhe spektakël në Sarandë: Butrinti fiton 3-2 ndaj Tomorit
Në një pasdite plot emocione në stadiumin “Andon Lapa”, skuadra e Butrintit arriti një fitore të rëndësishme ndaj Tomorit me rezultatin 3-2, duke dhuruar një ndeshje me ritëm, gola dhe tension deri në minutat e fundit.
Butrinti e nisi fuqishëm ndeshjen dhe kaloi në epërsi në minutën e 12-të me golin e Fjorald Cullit, pas një asistimi perfekt nga Kolonja. Loja u bë e ashpër, me disa kartonë të verdhë në të dyja kampet, ku u ndëshkuan Mounde Ekango, Vrapi, Hassan, Boateng dhe Cordoba Palacios. Pjesa e parë u mbyll me avantazhin minimal të skuadrës sarandiote.
Pjesa e dytë: Përmbysje dhe reagim spektakolar
Në pjesën e dytë, Tomori arriti të përmbyste rezultatin përkohësisht me golat e Ngene (62’) dhe Arbri (66’). Por Butrinti nuk u dorëzua.
Vetëm dhjetë minuta më vonë, në minutën e 76-të, Cordoba Palacios barazoi me një gol të bukur pas një aksioni të organizuar nga Gjatai, duke ndezur stadiumin.
Në minutën e 89-të, erdhi dhe momenti i artë: Basha realizoi golin e fitores pas një depërtimi të shpejtë në zonë, duke vulosur suksesin 3-2 për Butrintin dhe duke shkaktuar festë në tribunat e “Andon Lapa”.
Fundin e ndeshjes e shoqëroi tensioni – Caco u ndëshkua me karton të kuq, ndërsa Mesiti mori një të verdhë. Pavarësisht polemikave, Butrinti arriti të mbrojë rezultatin deri në vërshëllimën e fundit.
Me këtë fitore, Butrinti tregon karakter dhe rikthehet fuqishëm në garën e Grupit B të Kategorisë së Dytë 2025/26, duke synuar ngjitjen në krye të renditjes.
