Gola dhe spektakël në Sarandë: Butrinti fiton 3-2 ndaj Tomorit – VIDEO

03/11/2516:34

Gola dhe spektakël në Sarandë: Butrinti fiton 3-2 ndaj Tomorit

 

Në një pasdite plot emocione në stadiumin “Andon Lapa”, skuadra e Butrintit arriti një fitore të rëndësishme ndaj Tomorit me rezultatin 3-2, duke dhuruar një ndeshje me ritëm, gola dhe tension deri në minutat e fundit.

 

 

 

Butrinti e nisi fuqishëm ndeshjen dhe kaloi në epërsi në minutën e 12-të me golin e Fjorald Cullit, pas një asistimi perfekt nga Kolonja. Loja u bë e ashpër, me disa kartonë të verdhë në të dyja kampet, ku u ndëshkuan Mounde Ekango, Vrapi, Hassan, Boateng dhe Cordoba Palacios. Pjesa e parë u mbyll me avantazhin minimal të skuadrës sarandiote.

 

 

Pjesa e dytë: Përmbysje dhe reagim spektakolar

Në pjesën e dytë, Tomori arriti të përmbyste rezultatin përkohësisht me golat e Ngene (62’) dhe Arbri (66’). Por Butrinti nuk u dorëzua.
Vetëm dhjetë minuta më vonë, në minutën e 76-të, Cordoba Palacios barazoi me një gol të bukur pas një aksioni të organizuar nga Gjatai, duke ndezur stadiumin.

Në minutën e 89-të, erdhi dhe momenti i artë: Basha realizoi golin e fitores pas një depërtimi të shpejtë në zonë, duke vulosur suksesin 3-2 për Butrintin dhe duke shkaktuar festë në tribunat e “Andon Lapa”.

 

 

Fundin e ndeshjes e shoqëroi tensioni – Caco u ndëshkua me karton të kuq, ndërsa Mesiti mori një të verdhë. Pavarësisht polemikave, Butrinti arriti të mbrojë rezultatin deri në vërshëllimën e fundit.

 

Me këtë fitore, Butrinti tregon karakter dhe rikthehet fuqishëm në garën e Grupit B të Kategorisë së Dytë 2025/26, duke synuar ngjitjen në krye të renditjes.

 

Gola dhe spektakël në Sarandë: Butrinti fiton 3-2 ndaj Tomorit &#8211; VIDEO

Butrinti – Tomori drejtpërdrejt në Saranda Web, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00

Bujar Leskaj tërhiqet nga Partia Demokratike: "Do lë mandatin për t'i hapur rrugë brezit të ri politik"

Ksamil/ Kishte ardhur disa ditë më parë nga Greqia, 46-vjeçari gjendet i vdekur

Fisnik Selmani rrëfen vitet e punës mësues në Stjar, Delvinë &#8211; VIDEO

Bilal Xhaferi – 90 vjet nga lindja e poetit të Çamërisë

