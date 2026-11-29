Butrinti mposht Këlcyrën 2-0 dhe ngjitet në vendin e tretë. Rezultatet dhe klasifikimi
Butrinti i Sarandës ka siguruar një fitore të rëndësishme në kampionatin e Kategorisë së Dytë, duke mundur Këlcyrën me rezultatin 0-2. Me këtë sukses, skuadra sarandiote ngjitet në kuotën e 18 pikëve dhe renditet në vendin e tretë të Grupit B.
Në takimin e zhvilluar këtë të diel, më 29 nëntor, në stadiumin “Andon Lapa”, Butrinti kaloi në avantazh në minutën e 27-të me golin e M. Mërkurit, rezultat me të cilin u mbyll edhe pjesa e parë.
Në minutën e 67-të, I. Akibu, pas asistimit të A. Kolonjës, realizoi golin e dytë për sarandiotët, duke vulosur rezultatin përfundimtar 0-2.
Kjo ishte fitorja e gjashtë e Butrintit në nëntë ndeshje të zhvilluara gjatë këtij sezoni. Sarandiotët ndodhen vetëm një pikë larg Bylisit B të vendit të dytë dhe katër pikë larg Luftëtarit kryesues, megjithëse kanë zhvilluar një ndeshje më shumë se të dyja skuadrat.
Ndërkohë, Luftëtari fitoi përballjen direkte me Bylisin B me rezultatin 3-0, Devolli mposhti Apoloninë me të njëjtin rezultat, ndërsa Tomori triumfoi 5-3 ndaj Memaliajt.Delvina këtë javë ishte pushim dhe renditet në vendin e nëntë me 5 pikë në 7 ndeshje të zhvilluara.
Shënues: Mërkuri 27′, Akibu 67′.
Formacionet titullare
|Këlcyra
|Butrinti
|K. Sulenji (portier)
|B. Qarri (portier)
|S. Ageja
|S. Culli (kapiten)
|V. Meta
|D. Bregova
|P. Teka
|K. Basha
|S. Ebube Christian
|F. Mounde Ekango
|M. Yakubu
|B. Myderosi
|E. Fucija
|G. Ibrahim
|R. Spahiu (kapiten)
|M. Mërkuri ⚽
|F. Lartey Gbebi
|A. Asllani
|E. Skenderi
|I. Akibu ⚽
|N. Qamo
|A. Kolonja
Rezervat e Butrintit: F. Alinani, E. Gjata, G. Ferreira Buranelli, L. Bajrami, F. Culli, D. Alijaj, A. Thanasi, A. Mendoza Padilla, J. Nanjul dhe I. Batha.
Rezervat e Këlcyrës: R. Allamani, A. Sheme, E. Mala, F. Dori, J. Akhabue, E. Egbamuno, D. Brahimi, R. Ducka dhe D. Jakupi.
Zëvendësimet gjatë ndeshjes
|Minuta
|Futbollisti që hyri
|Futbollisti që doli
|46′
|E. Egbamuno
|S. Ebube Christian
|67′
|F. Culli
|M. Mërkuri
|68′
|J. Nanjul
|I. Akibu
|73′
|E. Mala
|R. Spahiu
|75′
|D. Brahimi
|E. Fucija
|80′
|G. Ferreira Buranelli
|G. Ibrahim
|80′
|D. Alijaj
|A. Asllani
|80′
|L. Bajrami
|B. Myderosi
|87′
|D. Jakupi
|E. Skenderi
|88′
|J. Akhabue
|F. Lartey Gbebi
Kartonët e verdhë: Meta 25′, Fucija 69′, Ageja 78′ (Këlcyra); Mounde Ekango 71′, Ferreira Buranelli 85′ (Butrinti).
Stafi i Butrintit: Artan Mecani, Agron Halili, Blerim Sinojmeri dhe Viktor Selfo.
Stafi i Këlcyrës: Robert Spahiu, Aurel Cicolli dhe Thoma Coli.
Arbitrat: Olgert Nuhi, Dejvi Tafaj dhe Darien Isufaj.
Klasifikimi i Kategorisë së Dytë – Grupi B
|Nr.
|Skuadra
|NL
|F
|B
|H
|P
|1
|AF Luftëtari
|8
|7
|1
|0
|22
|2
|Bylis B
|8
|6
|1
|1
|19
|3
|Butrinti
|9
|6
|0
|3
|18
|4
|Maliqi
|7
|5
|1
|1
|16
|5
|Tomori
|8
|4
|1
|3
|13
|6
|Devolli
|9
|3
|2
|4
|11
|7
|Apolonia
|8
|3
|1
|4
|10
|8
|Albpetrol
|8
|2
|1
|5
|7
|9
|Delvina
|7
|1
|2
|4
|5
|10
|Këlcyra
|8
|1
|0
|7
|3
|11
|Memaliaj
|8
|1
|0
|7
|3
NL – Ndeshje të luajtura, F – Fitore, B – Barazime, H – Humbje, P – Pikë.
Me gjashtë fitore dhe 18 pikë të grumbulluara, Butrinti mbetet në garën për vendet e kreut të klasifikimit, ndërsa kampionati vijon të jetë i hapur. Saranda Web