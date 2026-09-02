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BRUNES në Sarandë kërkon Punëtor magazine, Konsulente shitjeje dhe Agjent terreni

02/09/2614:25

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Brunes sh.p.k., një nga kompanitë lider në tregun e mobilimeve dhe produkteve për shtëpinë, po zgjeron ekipin e saj në filialin në Sarandë dhe kërkon të punësojë:

 

Punëtor magazine
Konsulente shitjeje
Agjent terreni

 

📩 Apliko në: 069 70 70 978 ose [email protected]

 

BRUNES në Sarandë kërkon Punëtor magazine, Konsulente shitjeje dhe Agjent terreni

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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