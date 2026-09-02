BRUNES në Sarandë kërkon Punëtor magazine, Konsulente shitjeje dhe Agjent terreni
Brunes sh.p.k., një nga kompanitë lider në tregun e mobilimeve dhe produkteve për shtëpinë, po zgjeron ekipin e saj në filialin në Sarandë dhe kërkon të punësojë:
Punëtor magazine
Konsulente shitjeje
Agjent terreni
📩 Apliko në: 069 70 70 978 ose [email protected]
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