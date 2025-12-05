Biznesi ka ankesa: Erdhën shumë pushues, por koprracë që shpenzojnë më pak
Biznesi ka ankesa: Këtë vit erdhën shumë pushues, por koprracë që shpenzojnë më pak
Edhe pse Shqipëria ka shënuar një tjetër vit me rritje të numrit të vizitorëve, tabloja reale në terren – veçanërisht në Sarandë – është shumë më komplekse. Sipas të dhënave të publikuara nga Monitor.al, deri në tetor vendi ka pritur 11.1 milionë turistë, por rritja e hyrjeve nuk është shoqëruar me rritje të konsumit. Ky kontrast ka goditur sidomos zonat bregdetare ku pritej që sezoni 2025 të ishte më fitimprurës se vitet e mëparshme.
Në Sarandë, operatorët e turizmit flasin për një vit që s’mund të cilësohet as i dobët, as i shkëlqyer – por sigurisht ndryshe nga pritshmëritë.
Arben Çipa: “Dominuan turistët e rinj, që kërkojnë opsionin më të lirë”
Arben Çipa, përfaqësues i “Sipa Tours” dhe një nga zërat kryesorë të turizmit në jug, e ka përshkruar qartë ndryshimin që ka prekur Sarandën gjatë këtij viti.
Sipas tij, turistët e rinj kanë qenë grupi mbizotërues dhe sjellja e tyre ekonomike ka diktuar ecurinë e sezonit:
“Kemi një tipologji të re turisti, kryesisht të rinj që parapëlqejnë të shpenzojnë pak dhe të krijojnë eksperienca. Kërkojnë alternativat më të lira, si në akomodim ashtu edhe në konsum. Ky trend nuk është vetëm në Shqipëri, por Saranda e ndjen shumë për shkak të viralitetit online”, shprehet Çipa.
Ai thekson se ky grup ka zgjedhur kryesisht:
- apartamente me qira dhe hostele,
- blerje në supermarkete,
- konsum minimal në restorante dhe lokale,
- aktivitete të lira ose pa pagesë.
Ky model turisti ul ndjeshëm qarkullimin, edhe kur numri i vizitorëve është i lartë.
Viraliteti në rrjetet sociale: Bekim apo bumerang për Sarandën?
Saranda është kthyer në destinacionin më të shpërndarë në TikTok e Instagram – nga plazhet e Ksamilit te jetesa e natës dhe peizazhet mesdhetare. Por marketingu organik ka sjellë edhe efektin anësor: pritshmërinë globale se pushimet këtu janë “shumë të lira”.
Pikërisht kjo ka tërhequr valë turistësh kursimtarë, të cilët shpenzojnë minimalisht dhe e shohin Shqipërinë si destinacion ekonomik, jo premium.
Sipas operatorëve, kjo është arsyeja kryesore pse numrat janë rritur, ndërsa të ardhurat jo.
Turet kulturore: shpëtimi i një vjeshte më të qëndrueshme
Ndryshe nga vera, Saranda ka përjetuar një rritje të grupit të vizitorëve që vijnë për ture kulturore, si dhe të turistëve të moshës së tretë nga Europa Perëndimore. Këta janë vizitorë që:
- qëndrojnë më gjatë,
- shpenzojnë më shumë,
- zgjedhin oferta të strukturuara,
- kërkojnë shërbime me standard.
Kjo kategori ka balancuar disi rënien e konsumit të turistëve të rinj, duke e bërë vjeshtën një periudhë më të qëndrueshme ekonomikisht.
Edhe pse fluksi i turistëve ishte i konsiderueshëm, bizneset në Sarandë pohojnë se:
- konsumi për person ka rënë,
- çmimet u reduktuan për të tërhequr një treg gjithnjë e më ekonomik,
- shpenzimet e operatorëve janë rritur,
- akomodimet informale kanë marrë një pjesë të madhe të tregut.
Kjo ka bërë që shumë subjekte të mos arrijnë rezultatin financiar që kishin planifikuar për 2025-ën.
Operatorët e turizmit nuk parashikojnë ndryshime drastike për 2026-ën. Përkundrazi, presin një përsëritje të dinamikës së këtij viti.
Megjithatë, mbetet një pikë e rëndësishme: a do të arrijë Saranda të përfitojë realisht nga numri i madh i vizitorëve?
Për këtë, ekspertët theksojnë nevojën për:
- infrastrukturë më funksionale,
- furnizim të qëndrueshëm me ujë dhe energji,
- standardizim të shërbimit,
- orientim drejt produkteve turistike të qëndrueshme, jo vetëm të viraleve të rrjeteve sociale.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Shkollat dhe stadiumet në Konispol dhe Delvinë hapësirat që do të përshtaten për pritjen e azilantëve nga Azia