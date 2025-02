Travel Magazine Balkans reagon pas dhunës ndaj sipërmarrësit Arben Çipa

Travel Magazine Balkans ka reaguar me indinjatë ndaj dhunës brutale të ushtruar ndaj sipërmarrësit të njohur Arben Çipa, një emër i shquar në industrinë e turizmit. Çipa është sulmuar dhe dhunuar fizikisht në një konflikt, shkaqet e të cilit nuk kanë asnjë rëndësi, cilatdo qofshin ato. Ky akt i papranueshëm ka shkaktuar shqetësim të madh në komunitetin e biznesit dhe turizmit.

Vetëm tri ditë më parë, Arben Çipa dhe kompania e tij Albania Holidays Sipa Tours u nderuan nga Tourism Grand Excellence Awards me çmimin “Marketingu dhe Zhvillimi i Tregut Turistik të Shqipërisë”, për kontributin e jashtëzakonshëm në zhvillimin e këtij sektori jetik për ekonominë vendase.

Dënojmë fuqimisht këtë akt dhune dhe kërkojmë nga autoritetet zbardhjen e menjëhershme të ngjarjes dhe marrjen e masave konkrete për mbrojtjen e komunitetit të biznesit, veçanërisht atij turistik.

Turizmi në Shqipëri përballet me sfida të shumta, përfshirë problematika konflikti që herë pas here kanë rezultuar me pasoja tragjike. Cënimi i sipërmarrësve që kontribuojnë në këtë sektor rrezikon ta dëmtojë edhe më tej klimën e biznesit dhe perspektivën afatgjatë të zhvillimit turistik në vend.

Shprehim solidaritetin tonë të plotë me Arben Çipën dhe i urojmë shërim të shpejtë.

Kurajo, Ben! – shkruhet në reagimin e Travel Magazine Balkans.

