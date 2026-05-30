Ndahet nga jeta Musa Musai, ekonomisti dhe intelektuali i respektuar nga Ninati
Me hidhërim është mësuar lajmi i ndarjes nga jeta të Musa Musai, një prej figurave më të respektuara të krahinës së Konispolit, i njohur për profesionalizmin, ndershmërinë dhe kontributin e tij në zhvillimin ekonomik e shoqëror të zonës.
Musa Musai lindi më 30 maj 1935 në Ninat. Arsimin 7-vjeçar e kreu në vendlindje, ndërsa më pas vazhdoi studimet në shkollën e njohur “Skënderbej” në Tiranë. Më tej u specializua në fushën e kontabilitetit, profesion të cilit iu përkushtua me seriozitet gjatë gjithë jetës së tij.
Pas përfundimit të studimeve, ai u rikthye në zonën e Konispolit, ku punoi si kontabilist në kooperativën bujqësore. Gjatë viteve të punës u dallua si një njeri me karakter të fortë, integritet të lartë dhe ndershmëri të pakompromis, duke fituar respektin e kolegëve dhe të komunitetit.
Në vitin 1984 u transferua në fshatin Gjashtë të Sarandës, ku vazhdoi aktivitetin e tij profesional si ekonomist, duke lënë gjurmë të rëndësishme në fushën e tij dhe duke u vlerësuar si një specialist i përkushtuar dhe i aftë.
Megjithëse jetoi dhe punoi larg vendlindjes, Musa Musa nuk e harroi asnjëherë Ninatin. Dashurinë për fshatin ku lindi e shprehu edhe përmes veprimtarisë së tij letrare, duke botuar në Çikago dy libra me titullin “Ninati, Vendlindja Ime”, një dëshmi e lidhjes së fortë shpirtërore që ruajti gjatë gjithë jetës me rrënjët dhe historinë e vendit të tij.
Familjarët bëjnë me dije se ceremonia mortore dhe përcjellja për në banesën e fundit do të zhvillohet nesër, në orën 10:00, në Volloder.
Ndarja e tij nga jeta lë një boshllëk të madh te familjarët, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën nga afër. Kujtimi i Musa Musai do të mbetet i gjallë përmes veprës, vlerave dhe kontributit që ai i dha komunitetit.
I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. 🕊️
