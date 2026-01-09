Bashkia Sarandë alarmon qytetarët: “Do të fryjë erë 30 metër/sekondë”
Bashkia Sarandë alarmon qytetarët: “Do të fryjë erë 30 metër/sekondë”
Një njoftim i publikuar nga Bashkia Sarandë, ku paralajmërohet për një mot të pazakontë me erë deri në 25 m/sek dhe deri në 30 m/sek përgjatë vijës bregdetare, ka ngritur jo vetëm shqetësim, por edhe dyshime serioze mbi vërtetësinë dhe qëllimin e këtij alarmi.
Sipas njoftimit të Bashkisë, bëhet fjalë për një situatë të rrezikshme meteorologjike, që kërkon kujdes të shtuar nga qytetarët dhe mjetet në lëvizje. Por verifikimet e kryera nga Saranda Web në disa burime serioze dhe të pavarura meteorologjike nuk e konfirmojnë aspak këtë panoramë alarmante.
Çfarë do të thoshte realisht erë 30 m/sek?
Për ta kuptuar më qartë përmasën e deklaratës së Bashkisë:
30 m/sek (rreth 108 km/h) nënkupton stuhi shumë të fortë, me potencial për dëmtime serioze infrastrukturore, ndërprerje shërbimesh, probleme në qarkullim dhe rrezik real për qytetarët.
Sipas të dhënave të përditësuara nga platformat meteorologjike të verifikuara:
– Në Sarandë, era parashikohet të jetë 5–12 m/sek, kryesisht gjatë reshjeve.
– Edhe në zonat bregdetare përreth dhe në det të hapur, era nuk parashikohet të jetë në nivele ekstreme.
– Në Igumenicë dhe Korfuz, era parashikohet e lehtë deri mesatare, shumë larg shifrave alarmante të përmendura nga Bashkia.
Pra, asnjë burim serioz meteorologjik nuk parashikon erë 25–30 m/sek për Sarandën.
Alarm për sigurinë apo zhvendosje e vëmendjes?
Ky njoftim i Bashkisë Sarandë vjen pikërisht në një moment kur opinioni publik kërkon transparencë për çështjen e zhvendosjes së nxënësve të shkollës “9 Tetori”, një vendim i marrë në mes të vitit shkollor dhe pa sqarime të plota për prindërit.
Në këtë kontekst, shumë qytetarë e shohin këtë alarm për motin si të ekzagjeruar, të pambështetur në fakte dhe potencialisht si përpjekje për të turbulluar debatin publik, duke e zhvendosur vëmendjen nga një çështje reale dhe e ndjeshme që prek arsimin dhe fëmijët.
Informimi i saktë për kushtet e motit është detyrim institucional. Por ekzagjerimi i rrezikut, pa mbështetje në të dhëna reale, krijon panik të panevojshëm, dëmton besimin e qytetarëve dhe banalizon vetë nocionin e emergjencës.
Kur institucionet ngrenë alarme që nuk konfirmohen nga realiteti, qytetarët rrezikojnë të mos i marrin seriozisht edhe paralajmërimet e vërteta në të ardhmen.
Prindërit reagojnë për zhvendosjen e nxënësve të shkollës “9 Tetori”: Vendimi u mor pa konsultim dhe pa transparencë
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Prindërit reagojnë për zhvendosjen e nxënësve të shkollës “9 Tetori”: Vendimi u mor pa konsultim dhe pa transparencë