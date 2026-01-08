Pa paralajmërim dhe pa sqarime: zhvendosja e nxënësve të ‘9 Tetorit’ alarmon prindërit
Pa paralajmërim dhe pa sqarime: zhvendosja e nxënësve të ‘9 Tetorit’ trazon prindërit. Prindërit e nxënësve të shkollës “9 Tetori” në Sarandë ngrenë shqetësime për zhvendosjen e menjëhershme të procesit mësimor
Prindërit e nxënësve të shkollës 9-vjeçare “9 Tetori” në Sarandë kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me një njoftim të bërë ditën e sotme nga drejtoria e shkollës, sipas të cilit, duke filluar nga java e ardhshme, nxënësit do të zhvendosen për të zhvilluar mësimin në ambientet e një shkolle tjetër, për shkak të rikonstruksionit të godinës aktuale.
Sipas prindërve, vendimi është komunikuar në mënyrë të menjëhershme dhe pa asnjë konsultim paraprak, ndërkohë që nuk janë dhënë informacione të detajuara mbi kushtet e shkollës pritëse, sigurinë e fëmijëve, oraret, distancën apo përshtatshmërinë e ambienteve të reja për nxënës të moshave të vogla.
Një prind i një nxënësi 8-vjeçar, që ndjek klasën e tretë në këtë shkollë, shprehet se ndryshimi i papritur i mjedisit shkollor, veçanërisht në mes të vitit mësimor, ndikon drejtpërdrejt në gjendjen emocionale të fëmijëve, në përqendrimin dhe në ecurinë e procesit mësimor. Po ashtu, ky vendim krijon vështirësi reale edhe për prindërit, në lidhje me organizimin familjar, oraret e punës dhe transportin e fëmijëve.
Prindërit theksojnë se nuk janë kundër rikonstruksionit të shkollës, të cilin e konsiderojnë të domosdoshëm dhe në interes të nxënësve, por kërkojnë që ky proces të shoqërohet me transparencë, komunikim të hapur dhe përfshirje të prindërve në vendimmarrje, ose të paktën me njoftime të hershme dhe shpjegime të plota.
Në këtë kuadër, ata i drejtohen Drejtorisë së Shkollës “9 Tetori” dhe Zyrës Arsimore Vendore Sarandë me disa kërkesa konkrete:
- ofrimin e informacionit të detajuar mbi shkollën pritëse dhe kushtet që ajo ofron,
- garanci për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve,
- rishqyrtimin e mënyrës dhe afateve të zbatimit të vendimit,
- si dhe organizimin e një takimi informues me prindërit për të diskutuar alternativat e mundshme.
Prindërit shpresojnë që shqetësimi i tyre të merret në konsideratë dhe të gjendet një zgjidhje sa më e përshtatshme për fëmijët dhe familjet e tyre.
