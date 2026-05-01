Ndahet nga jeta “Bilbili i Çamërisë” Shaban Zeneli, Qytetar Nderi i Delvinës
Një lajm i trishtë ka prekur botën e artit dhe muzikës popullore shqiptare. Është ndarë nga jeta në moshën 67-vjeçare artisti i njohur, Shaban Zeneli, i cilësuar nga publiku dhe kolegët si “Bilbili i Çamërisë”, pas një beteje me një sëmundje të pashërueshme.
Lajmi i hidhur është bërë i ditur nga familjarët, duke sjellë dhimbje të thellë tek komuniteti artistik dhe tek të gjithë dashamirësit e muzikës popullore. Shaban Zeneli ishte një ndër zërat më të spikatur dhe më të dashur të këngës shqiptare, një figurë që për dekada me radhë i dha jetë skenës me interpretimin e tij të ndjerë dhe autentik.
Me një karrierë të gjatë dhe të pasur artistike, ai u bë i njohur për mënyrën e veçantë të interpretimit, duke përcjellë emocione të forta dhe duke ruajtur me përkushtim traditën e muzikës popullore, veçanërisht atë të krahinës së Çamërisë. Këngët e tij u kënduan dhe u dashuruan nga breza të tërë, sidomos në Fier dhe më gjerë, ku ai konsiderohej një figurë e respektuar dhe e dashur për publikun.
Ndarja e tij nga jeta përbën një humbje të madhe për kulturën shqiptare. Muzika popullore humb një nga zërat e saj më të veçantë, ndërsa kujtimi dhe trashëgimia artistike e Shaban Zenelit do të mbeten të gjalla përherë në zemrat e publikut.
Në vlerësim të kontributit të tij të çmuar, Bashkia e Delvinës e kishte nderuar artistin me titullin “Qytetar Nderi”, në një ceremoni ku morën pjesë autoritete vendore, artistë dhe kolegë të tij. Kryetari i bashkisë, Dhurim Alinani, kishte vlerësuar rolin e tij të jashtëzakonshëm në pasurimin e folklorit shqiptar, ndërsa deputeti Dashamir Tahiraj e kishte cilësuar si figurën më përfaqësuese të folkut çam.
Sot, arti shqiptar është më i varfër pa zërin e tij, por këngët dhe kujtimi i Shaban Zenelit do të jetojnë përherë.
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
01/05/2613:35
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
01/05/2613:35
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
01/05/2613:35
Suvenire nga Saranda – Shegë
01/05/2613:35
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
01/05/2613:35