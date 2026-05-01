Aksident në rrugën Kardhiq-Delvinë, trajleri del nga rruga dhe ngjitet në kodër
Një aksident rrugor është regjistruar mesditën e kësaj të premteje në aksin Kardhiq–Delvinë, në zonën pranë fshatit Senicë, duke shkaktuar shqetësim për qarkullimin në këtë segment.
Sipas të dhënave të para nga vendngjarja, një trajler që transportonte mallra ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, duke përfunduar në një kodër anësore. Ende nuk janë të qarta rrethanat që çuan në këtë incident, ndërsa dyshohet se mund të kenë ndikuar faktorë si shpejtësia apo kushtet e rrugës.
Menjëherë pas sinjalizimit, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilat kanë nisur punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.
Si pasojë e daljes nga rruga, shoferi i mjetit ka mbetur i lënduar, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai është transportuar për ndihmë mjekësore, ndërsa pritet një vlerësim më i plotë i gjendjes së tij.
Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht dinamikën e aksidentit.
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
01/05/2613:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
01/05/2613:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
01/05/2613:15
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
01/05/2613:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
01/05/2613:15