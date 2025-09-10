Mësuesit tentojnë të thyejnë protestën, futën 4 nxënës dhe filluan mësimin – VIDEO
Dita e tretë e protestës në shkollën “Adem Sheme”: mësuesit tentojnë të thyejnë protestën, futën 4 nxënës dhe filluan mësimin.
Protesta e prindërve dhe nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Adem Sheme” në Sarandë ka hyrë sot në ditën e tretë.
Bojkoti i mësimit vijon pas vendimit për bashkimin e dy klasave të 8-ta në një të vetme me 38 nxënës, gjë që prindërit e quajnë të papranueshme.
Pas një takimi që përfaqësues të Drejtorisë Arsimore zhvilluan në ambientet e shkollës, prindërve iu kërkua të paraqiten në zyrën arsimore për të vazhduar bisedimet së bashku me nxënësit.
Mëngjesin e sotëm mësues të shkollës tentuan të thyejnë protestën, duke mbledhur vetëm katër nxënës që ndodheshin në oborr dhe, sipas prindërve, pasi mbyllën portën, i detyruan të futen në mësim pavarësisht kundërshtimit të tyre.
Prindërit theksojnë për Saranda Web se nuk do të tërhiqen pa një zgjidhje konkrete, pasi numri i madh i nxënësve në një klasë dëmton drejtpërdrejt cilësinë e mësimdhënies dhe rrezikon të ardhmen shkollore të fëmijëve të tyre.
Kjo është dita e tretë e protestës, e cila nisi menjëherë pas hapjes së vitit të ri shkollor, duke treguar vendosmërinë e komunitetit për të mbrojtur të drejtën e nxënësve për arsim cilësor.
Prindër dhe nxënës protestë në Shkollën “Adem Sheme” në Sarandë – VIDEO
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
I kishin faturuar 420 mijë lekë në 1 muaj, OSHEE tërhiqet dhe pranon gabimin pas publikimit të ankesës në Saranda Web
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
10/09/2510:33
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
10/09/2510:33
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
10/09/2510:33
Suvenire nga Saranda – Shegë
10/09/2510:33
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
10/09/2510:33