Bariu denoncon: “Më ka vjedhur 4 keca” – procedohet 29-vjeçari nga Gjirokastra
Një bari nga Janjari, Konispol, ka denoncuar në polici vjedhjen e katër kecave nga kopeja e tij.
Sipas komunikatës zyrtare nga Policia, Specialistët për Hetimin e Krimeve në Stacionin e Policisë Konispol, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Sarandë, kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë nisur procedimin penal ndaj shtetasit R. R., 29 vjeç, banues në Gjirokastër.
Denoncimi është bërë nga shtetasi S. I., i cili ka kallëzuar se më datë 03.11.2025, në fshatin Janjar, personi i dyshuar i ka vjedhur 4 bagëti të imta (keca).
Materialet i janë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme procedurale.
