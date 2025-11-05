logo
0
Rezervime Suvenire

Bariu denoncon: “Më ka vjedhur 4 keca” – procedohet 29-vjeçari nga Gjirokastra

05/11/2514:00

Shperndaje:

Bariu denoncon: “Më ka vjedhur 4 keca” – procedohet 29-vjeçari nga Gjirokastra

 

Një bari nga Janjari, Konispol, ka denoncuar në polici vjedhjen e katër kecave nga kopeja e tij.

Sipas komunikatës zyrtare nga Policia, Specialistët për Hetimin e Krimeve në Stacionin e Policisë Konispol, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Sarandë, kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë nisur procedimin penal ndaj shtetasit R. R., 29 vjeç, banues në Gjirokastër.

 

 

Denoncimi është bërë nga shtetasi S. I., i cili ka kallëzuar se më datë 03.11.2025, në fshatin Janjar, personi i dyshuar i ka vjedhur 4 bagëti të imta (keca).

Materialet i janë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme procedurale.

 

Saranda përmbytet sërish: Ujërat e zeza dhe të bardha pushtojnë Shëtitoren pas vetëm 15 minutash shi

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Bariu denoncon: “Më ka vjedhur 4 keca” – procedohet 29-vjeçari nga Gjirokastra

Bariu denoncon: “Më ka vjedhur 4 keca” – procedohet 29-vjeçari nga Gjirokastra
Sherr gjatë shitjes së &#8220;mallit&#8221; te një algjerian, arrestohet 19-vjeçari në Sarandë

Sherr gjatë shitjes së “mallit” te një algjerian, arrestohet 19-vjeçari në Sarandë
Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh

Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh
Shkarkohet drejtori i Kadastrës së Sarandës për performancë të dobët

Shkarkohet drejtori i Kadastrës së Sarandës për performancë të dobët
Prefektja Evis Allushi zhvillon vizitë prezantuese në Sarandë, takim me zjarrfikësit dhe drejtuesit lokalë

Prefektja Evis Allushi zhvillon vizitë prezantuese në Sarandë, takim me zjarrfikësit dhe drejtuesit lokalë
Saranda përmbytet sërish: Ujërat e zeza dhe të bardha pushtojnë Shëtitoren pas vetëm 15 minutash shi

Saranda përmbytet sërish: Ujërat e zeza dhe të bardha pushtojnë Shëtitoren pas vetëm 15 minutash shi

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.