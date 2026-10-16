Atentati me tritol në Gjirokastër, arrestohen dy persona dhe shpallen në kërkim dy të tjerë
Dy persona janë arrestuar dhe dy të tjerë janë shpallur në kërkim në lidhje me atentatin me eksploziv të ndodhur më 10 tetor në Gjirokastër, ku humbi jetën Beqir Devolli dhe mbeti i plagosur Erigels Mela.
Shqiptarja.com informon se pranga kanë rënë Shpëtim Malasi dhe Behar Zyberi, ndërsa Gentian Zhupa dhe Kliton Ymeri janë shpallur në kërkim si të dyshuar për përfshirje në ngjarje. Ende nuk janë bërë të ditura hollësi mbi rolin që dyshohet se ka pasur secili prej tyre në atentat.
Ngjarja e rëndë ndodhi kur një sasi tritoli shpërtheu në automjetin me të cilin udhëtonin Beqir Devolli dhe Erigels Mela. Si pasojë e shpërthimit, të dy mbetën të plagosur, ndërsa Devolli nuk mundi t’u mbijetonte plagëve dhe ndërroi jetë në spital.
Arrestimi i dy të dyshuarve dhe shpallja në kërkim e dy personave të tjerë janë zhvillimet e reja në hetimin për zbardhjen e atentatit. Mbeten për t’u sqaruar mënyra e organizimit të sulmit, përgjegjësitë individuale të personave të dyshuar dhe motivi i ngjarjes.