Ashpërsohet dënimi për zjarret dhe ndërtimet pa leje. 1 vit burg për parkimin dysh
Ashpërsohen dënimet për zjarret, ndërtimet pa leje dhe parkimin dysh: Deri në 1 vit burg për parkim dysh që sjell bllokim të qarkullimit
Ndryshimet e fundit në Kodin Penal parashikojnë masa më të ashpra ndëshkuese për një sërë veprash penale, përfshirë zjarrvënien, ndërtimet pa leje dhe parkimin dysh që bllokon qarkullimin rrugor.
Sipas paketës së re ligjore, parkimi dysh – pra ndalimi i mjetit në mes të rrugës dhe pengimi i qarkullimit – do të konsiderohet vepër penale dhe mund të ndëshkohet me deri në 1 vit burg. Kjo masë nuk përfshin biçikletat dhe motorët. Me hyrjen në fuqi të ndryshimeve, të gjitha referimet në prokurori për bllokim të qarkullimit do të kryhen përmes nenit 293/1 të Kodit Penal.
Masa më të rrepta për ndërtimet pa leje
Ligjvënësit kanë shtuar dy paragrafë të rinj që synojnë veçanërisht ndëshkimin e zyrtarëve publikë të përfshirë në ndërtimet pa leje.
Aktualisht, dënimi për këtë vepër shkon deri në 1 vit burg, ndërsa për zyrtarët publikë dënimi:
- Rritet me një të tretën, dhe
- Shoqërohet me heqjen e të drejtës për të punuar në administratë deri në 5 vjet.
Në rastet kur ndërtimi pa leje kryhet në zona të mbrojtura, ku dënimi aktual është nga 1 deri në 5 vjet burg, për zyrtarët publikë dënimi rritet me dy të tretat e masës së dhënë.
Dënime më të rënda për zjarrvënie
Ndryshimet sjellin gjithashtu përkufizime të reja për zjarrvënien, me ndëshkime më të forta, sidomos në raste me rrezik të shtuar.
- Kur zjarri ndodh gjatë stinës së verës ose në terrene ku përhapja është e shpejtë, dhe prek pronën, dënimi shkon nga 3 deri në 8 vjet burg.
- Kur përfshihen pyjet, dënimi rritet në 5 deri në 8 vjet burg.
- Nëse zjarri shkaktohet nga pakujdesia, dënimi varion nga 3 deri në 6 vjet burg.
Në rastet kur zjarri përfshin zona të mbrojtura ose objekte të trashëgimisë kulturore, dhe shkakton shkatërrim të pronës apo pyjeve, dënimi shkon nga 4 deri në 10 vjet burg.
Nëse zjarri në pyje vjen nga pakujdesia, dënimi parashikohet nga 4 deri në 7 vjet burg.
Sanksion i ri për ndryshimin e destinacionit të tokës
Për herë të parë, në përputhje me paralajmërimet e mëparshme të kryeministrit Edi Rama, parashikohet një masë e re për rastet kur zjarri vihet me qëllim ndryshimin e kategorisë dhe destinacionit të tokës.
Në këto raste, përveç dënimit nga 7 deri në 15 vjet burg, gjykata vendos që klasifikimi i terrenit të prekur të mos ndryshojë për një periudhë 30-vjeçare.
Qeveria dhe mazhoranca i kanë prezantuar këto ndryshime si pjesë e një pakete për kontroll më të fortë të territorit dhe si një “harmonizim me standardet evropiane”, me synimin për të frenuar abuzimet, dëmtimin e mjedisit dhe shkeljet urbanistike.
Me vendim të shpallur në rrjetet sociale, monopatinat ende të bllokuara dhe pa rregullore
