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ARJA’S FISH Restorant në Sarandë kërkon Punonjëse në Kuzhinë, orari 19:00 – 23:00

28/06/2614:06

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Arja’s Fish Restorant kërkon të punësojë Punonjëse në Kuzhinë. 

 

Orari 19:00 – 23:00

 

Paga tepër e kënaqshme.

 

Për cdo informacion kontaktoni në nr tel 069 72 23 600

 

Arja's Fish Restorant kërkon të punësojë Punonjëse në Kuzhinë

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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