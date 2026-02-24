Arja’s Fish Restorant kërkon Kuzhinier, Kasiere dhe Pjatalarëse për sezonin veror
Arja’s Fish Restorant në Sarandë kërkon të punësojë për sezonin veror:
– Kuzhinier
– Kasiere
– Pjatalarëse
💶 Ofrohet pagë e kënaqshme dhe kushte të mira pune.
Të interesuarit të kontaktojnë në 069 722 3600
Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
24/02/2615:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
24/02/2615:56
Suvenire nga Saranda
24/02/2615:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
24/02/2615:56
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
24/02/2615:56