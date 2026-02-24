logo
Arja’s Fish Restorant kërkon Kuzhinier, Kasiere dhe Pjatalarëse për sezonin veror

24/02/2615:56

Arja’s Fish Restorant në Sarandë kërkon të punësojë për sezonin veror:

 

 – Kuzhinier

Kasiere

 – Pjatalarëse

 

💶 Ofrohet pagë e kënaqshme dhe kushte të mira pune.

 

Të interesuarit të kontaktojnë në 069 722 3600

 

Arja’s Fish Restorant në Sarandë kërkon të punësojë për sezonin veror

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

