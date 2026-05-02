Një zë i ri nga Saranda: Nikolla Qendro publikon librin “MISTIUS”
Në një qytet ku deti frymëzon çdo ëndërr dhe çdo histori, një tjetër zë i ri vjen për të lënë gjurmë në botën e letërsisë. I riu nga Saranda, Nikolla Qendro, ka botuar librin e tij të parë, të titulluar “MISTIUS”, një vepër që mbart brenda saj ndjenja të thella dhe një mesazh të fuqishëm njerëzor.
“MISTIUS” nuk është thjesht një libër, por një reflektim mbi forcën e brendshme të njeriut. Ai i dedikohet të gjithë atyre që dhimbjen e kanë kthyer në art, baltën që u është hedhur e kanë shndërruar në gur dhe, me këta gurë, kanë ngritur kështjella mirësie. Një metaforë e bukur për qëndrueshmërinë, shpresën dhe transformimin personal.
Ky botim i parë i Nikolla Qendros përfaqëson jo vetëm një hap të rëndësishëm në rrugëtimin e tij si autor, por edhe një kontribut të ri për kulturën dhe letërsinë që lind nga qyteti i Sarandës.
Libri “MISTIUS” mund të gjendet në libraritë e qytetit, ndërsa të interesuarit mund të kontaktojnë drejtpërdrejt edhe me vetë autorin, për të njohur më nga afër këtë vepër dhe historinë që ajo mbart.
Saranda vijon të tregojë se është një vatër talentesh të reja, ku pas çdo rruge dhe çdo dallge, lind një histori që meriton të rrëfehet.
