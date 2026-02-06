logo
Ardit Bido takim me banorët në Senicë: Do të restaurohet kisha e dëmtuar

06/02/2615:12

Ardit Bido takim me banorët në Senicë: Do të restaurohet kisha e dëmtuar

Deputeti i Qarkut Vlorë, Ardit Bido, zhvilloi një takim me banorët në Senicë për të dëgjuar shqetësimet dhe nevojat e tyre. Gjatë këtij takimi, ai dha edhe lajmin e mirë për komunitetin lidhur me mbështetjen financiare të Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës për restaurimin e kishës së dëmtuar nga zjarret, një investim i rëndësishëm për trashëgiminë kulturore të zonës.

 

 

Në një bisedë të drejtpërdrejtë, deputeti Bido, së bashku me kryeplakun Llambi Nikën, diskutuan hapur me banorët mbi nevojat reale dhe mundësitë për përmirësimin e kushteve të jetesës në komunitet.

 

Bido theksoi rëndësinë e komunikimit me qytetarët dhe dëgjimit nga afër të problematikave, si elementë thelbësorë për ndërtimin e politikave më të drejta dhe më efikase.

 

Në përfundim, ai konfirmoi angazhimin e tij për të ndjekur nga afër çështjet e komunitetit dhe për të qenë një zë aktiv i Senicës.

 

Kompania KRACO kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut

Ardit Bido takim me banorët në Senicë: Do të restaurohet kisha e dëmtuar

Matilda Qurku shpall kandidaturën për drejtimin e Degës së Partisë Demokratike Sarandë

ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026

Policia zbardh detaje të reja për eksplozivin në Shëndëlli, shpallet në kërkim një i dyshuar

Lamtumirë Pëllumb Halimi &#8211; Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

