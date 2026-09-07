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Arben Ahmetaj: Po përgatitet të rrëmbehet dhe grabitet Delvina

07/09/2621:48

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Arben Ahmetaj: “Po përgatitet të rrëmbehet dhe grabitet Delvina” – akuza të forta për KAYO-n dhe Ron Yeffet

 

Ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj ka lëshuar akuza të forta gjatë një interviste në emisionin “Çim Peka Live”, duke ngritur alarmin se, sipas tij, prona publike po përgatiten të kalojnë në funksion të skemave të lidhura me kompaninë shtetërore KAYO dhe partnerët privatë.

 

Arben Ahmetaj: “Po përgatitet të rrëmbehet dhe grabitet Delvina

 

Duke iu referuar konkretisht Delvinës, Ahmetaj deklaroi se “po përgatitet të rrëmbehet dhe grabitet Delvina”, duke e lidhur këtë paralajmërim me mënyrën se si, sipas pretendimeve të tij, po administrohen dhe transferohen prona shtetërore.

 

Në qendër të deklaratave të ish-zëvendëskryeministrit ishte edhe biznesmeni Ron Yeffet. Ahmetaj publikoi materiale audio, të cilat ai i paraqiti si përgjime dhe që, sipas tij, lidhen me Yeffet dhe çështjen e KAYO-s. Përmbajtja dhe autenticiteti i këtyre materialeve duhen trajtuar si pretendime të Ahmetajt, për sa kohë nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.

 

Ahmetaj ka akuzuar më herët qeverinë se KAYO, e krijuar fillimisht si kompani shtetërore për industrinë e mbrojtjes, po përdoret për krijimin e partneriteteve me subjekte private dhe kalimin e pasurive publike në struktura ku shteti humbet kontrollin. Ai ka përmendur në mënyrë të përsëritur Ron Yeffet si një prej personave të përfshirë në këto partneritete.

 

Sipas Ahmetajt, problemi nuk qëndron vetëm te pronësia e pasurive, por edhe te mënyra e lidhjes së kontratave, kontrolli mbi kompanitë e krijuara dhe mundësia e auditimit të tyre. Ai e ka cilësuar KAYO-n si një projekt financiar dhe ka pretenduar se kompanitë private të lidhura me të mund të përfitojnë kontrata në sektorin ushtarak pa procedurat normale të konkurrimit.

 

Ahmetaj deklaroi se prej 9–10 muajsh, sipas informacioneve që ai disponon, po punohet për atë që ai e cilësoi si “grabitjen e Delvinës”, duke pretenduar se synimi është që asetet e lidhura me gazin t’i kalojnë një strukture ku përfshihet Yeffet.

 

Akuzat e Ahmetajt mbeten pretendime publike të ish-zëvendëskryeministrit dhe kërkojnë verifikim dokumentar, si dhe qëndrim nga institucionet dhe personat e përmendur.

 

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