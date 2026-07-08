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ALYACHT PREMIUM HOTEL kërkon Sanitare për punësim sezonal

08/07/2617:00

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ALYACHT PREMIUM HOTEL në Sarandë kërkon të punësojë :

 

Sanitare për punësim sezonal

 

Ofrohet ambient serioz pune dhe kushte të mira për punonjësit.

 

Të interesuarit të kontaktojnë në 068 909 7777

 

ALYACHT PREMIUM HOTEL kërkon Sanitare për punësim sezonal

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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