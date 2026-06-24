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ALYACHT PREMIUM HOTEL kërkon Recepsionist/e Turni i Parë dhe i Dytë

24/06/2618:00

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ALYACHT PREMIUM HOTEL në Sarandë kërkon të punësojë :

 

– Recepsionist/e Turni i Parë

– Recepsionist/e Turni i Dytë

 

Me rotacion.

Ofrohet punësim vjetor

 

Ofrohet ambient serioz pune dhe kushte të mira për punonjësit.

 

Të interesuarit të kontaktojnë në 068 909 7777

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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