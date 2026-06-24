ALYACHT PREMIUM HOTEL kërkon Recepsionist/e Turni i Parë dhe i Dytë
ALYACHT PREMIUM HOTEL në Sarandë kërkon të punësojë :
– Recepsionist/e Turni i Parë
– Recepsionist/e Turni i Dytë
Me rotacion.
Ofrohet punësim vjetor
Ofrohet ambient serioz pune dhe kushte të mira për punonjësit.
Të interesuarit të kontaktojnë në 068 909 7777
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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