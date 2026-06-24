Foga Group në Ksamil kërkon të punësojë staf. Ofrohet Akomodim
Foga Group në Ksamil kërkon të punësojë staf për pozicionet:
🔹 Host / Hostess
🔹 Recepsionist/e
🔹 Sushi Chef
🔹 Tiganist
🔹 Zgarist
✅ Ofrohet akomodim
✅ Ofrohet ushqim
✅ Kushte të mira pune dhe ambient profesional
Për aplikime dhe informacion të interesuarit të kontaktojnë në 069 389 8930 ose 069 378 7712
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