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Foga Group në Ksamil kërkon të punësojë staf. Ofrohet Akomodim

24/06/269:02

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Foga Group në Ksamil kërkon të punësojë staf për pozicionet:

🔹 Host / Hostess
🔹 Recepsionist/e
🔹 Sushi Chef
🔹 Tiganist
🔹 Zgarist

✅ Ofrohet akomodim
✅ Ofrohet ushqim
✅ Kushte të mira pune dhe ambient profesional

Për aplikime dhe informacion të interesuarit të kontaktojnë në 069 389 8930 ose 069 378 7712

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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