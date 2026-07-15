logo
0
Rezervime Suvenire

Vala e të nxehtit arrin kulmin në fundjavë, deri në 40°C në Shqipëri. Parashikimi për në Sarandë

15/07/2619:05

Shperndaje:

Vala e të nxehtit arrin kulmin në fundjavë, deri në 40°C në Shqipëri. Ja si pritet moti në Sarandë

Shqipëria po përjeton një nga periudhat më të nxehta të këtij korriku, ndërsa fundjava pritet të sjellë kulmin e valës së të nxehtit. Sipas parashikimeve meteorologjike, të dielën temperaturat në disa zona të vendit mund të arrijnë deri në 40°C, duke e bërë këtë fundjavë ndër më të nxehtat e sezonit.

 

Vala e të nxehtit arrin kulmin në fundjavë

 

Masa e ajrit të nxehtë që ka përfshirë një pjesë të madhe të Europës vijon të ndikojë edhe në vendin tonë. Qytete si Tirana, Shkodra, Berati, Elbasani dhe Gjirokastra pritet të regjistrojnë temperaturat më të larta, ndërsa nga java e ardhshme parashikohet një rënie graduale e tyre, e shoqëruar me mundësi për reshje shiu në zonat malore.

 

Edhe Saranda do të përjetojë ditë përvëluese. Sipas parashikimit, temperaturat maksimale në qytetin bregdetar do të luhaten nga 36 deri në 37°C deri të dielën, me mot kryesisht të kthjellët dhe pa reshje. Nga e hëna pritet një lehtësim i vapës, me temperaturat që do të zbresin në rreth 33°C, ndërsa të martën rreth 31°C.

 

Autoritetet këshillojnë qytetarët dhe pushuesit të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve të pikut, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të tregojnë kujdes të veçantë për fëmijët, të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Pas investimit në Ksamil, biznesmeni shqiptar blen një resort në ishullin e Korfuzit

Pas investimit në Ksamil, biznesmeni shqiptar blen një resort në ishullin e Korfuzit
Vala e të nxehtit arrin kulmin në fundjavë, deri në 40°C në Shqipëri. Parashikimi për në Sarandë

Vala e të nxehtit arrin kulmin në fundjavë, deri në 40°C në Shqipëri. Parashikimi për në Sarandë
Jungle Lounge në Sarandë kërkon Barman, Kamarier/e, Ndihmës Kamarier/e dhe Hostes

Jungle Lounge në Sarandë kërkon Barman, Kamarier/e, Ndihmës Kamarier/e dhe Hostes
Tre të rinj vëzhgojnë për 2 ditë dhe marrin makinë me qira për të grabitur të moshuarin &#8211; VIDEO

Tre të rinj vëzhgojnë për 2 ditë dhe marrin makinë me qira për të grabitur të moshuarin – VIDEO
Hotel Olympia në Sarandë kërkon Banakier-Kamarier, Picier, Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

Hotel Olympia në Sarandë kërkon Banakier-Kamarier, Picier, Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare
Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kuzhinier, Nd. Kuzhinier, Banakier dhe Kamarier. Ofrohet akomodim

Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kuzhinier, Nd. Kuzhinier, Banakier dhe Kamarier. Ofrohet akomodim

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.