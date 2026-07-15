logo
0
Rezervime Suvenire

Hotel Olympia në Sarandë kërkon Banakier-Kamarier, Picier, Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

15/07/2610:26

Shperndaje:

Hotel Olympia në Sarandë kërkon të punësojë në pozicionet:

 

✔ Kamarier / Banakier

✔ Picier

✔ Ndihmës Kuzhiniere

✔ Sanitare me eksperiencë

 

NUK OFROHET AKOMODIM

 

Për info & aplikime kontaktoni 068 205 7843

 

Hotel Olympia kërkon Banakier-Kamarier, Picier, Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Pas investimit në Ksamil, biznesmeni shqiptar blen një resort në ishullin e Korfuzit

Pas investimit në Ksamil, biznesmeni shqiptar blen një resort në ishullin e Korfuzit
Vala e të nxehtit arrin kulmin në fundjavë, deri në 40°C në Shqipëri. Parashikimi për në Sarandë

Vala e të nxehtit arrin kulmin në fundjavë, deri në 40°C në Shqipëri. Parashikimi për në Sarandë
Jungle Lounge në Sarandë kërkon Barman, Kamarier/e, Ndihmës Kamarier/e dhe Hostes

Jungle Lounge në Sarandë kërkon Barman, Kamarier/e, Ndihmës Kamarier/e dhe Hostes
Tre të rinj vëzhgojnë për 2 ditë dhe marrin makinë me qira për të grabitur të moshuarin &#8211; VIDEO

Tre të rinj vëzhgojnë për 2 ditë dhe marrin makinë me qira për të grabitur të moshuarin – VIDEO
Hotel Olympia në Sarandë kërkon Banakier-Kamarier, Picier, Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

Hotel Olympia në Sarandë kërkon Banakier-Kamarier, Picier, Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare
Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kuzhinier, Nd. Kuzhinier, Banakier dhe Kamarier. Ofrohet akomodim

Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kuzhinier, Nd. Kuzhinier, Banakier dhe Kamarier. Ofrohet akomodim

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.