Hotel Olympia në Sarandë kërkon Banakier-Kamarier, Picier, Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare
Hotel Olympia në Sarandë kërkon të punësojë në pozicionet:
✔ Kamarier / Banakier
✔ Picier
✔ Ndihmës Kuzhiniere
✔ Sanitare me eksperiencë
NUK OFROHET AKOMODIM
Për info & aplikime kontaktoni 068 205 7843
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