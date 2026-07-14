Restorant ‘MAREA’ në Sarandë kërkon Kamarier të parë dhe Sanitare
Restorant ‘Marea’ në bulevardin e Sarandës kërkon të punësojë staf
Kamarier të parë restoranti (Të komunikojë Anglisht)
Punonjës/e Sanitar/e
Ofrohet edhe akomodim për stafin.
Për pagën dhe kushtet e punës kontaktoni në whatsapp +355 69 699 3892
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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