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Restorant ‘MAREA’ në Sarandë kërkon Kamarier të parë dhe Sanitare

14/07/2614:00

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Restorant ‘Marea’ në bulevardin e Sarandës kërkon të punësojë staf

 

Kamarier të parë restoranti (Të komunikojë Anglisht)
Punonjës/e Sanitar/e

Ofrohet edhe akomodim për stafin.

 

Për pagën dhe kushtet e punës kontaktoni në whatsapp +355 69 699 3892

 

Restorant ‘MAREA' në Sarandë kërkon Kamarier të parë dhe Sanitare

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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