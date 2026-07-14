Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kuzhinier, Nd. Kuzhinier, Banakier dhe Kamarier. Ofrohet akomodim
Utopia Beach Bar Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë
Kuzhinier
Ndihmës Kuzhinier/e
Kamarier/e
Banakier
Ofrohet Akomodim për stafin.
Për pagën, info & aplikime, kontaktoni 069 235 0559
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