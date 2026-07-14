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BOE Luxury Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

14/07/2612:30

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BOE Luxury Hotel në Sarandë kërkon të zgjerojë stafin dhe kërkon të punësojë:

 

– Sanitare

 

✨ Ofrohet ambient pune serioz, kushte shumë të mira dhe mundësi bashkëpunimi afatgjatë.

 

Kontakt:  069 79 23 930

 

BOE Luxury Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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