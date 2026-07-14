BOE Luxury Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare
BOE Luxury Hotel në Sarandë kërkon të zgjerojë stafin dhe kërkon të punësojë:
– Sanitare
✨ Ofrohet ambient pune serioz, kushte shumë të mira dhe mundësi bashkëpunimi afatgjatë.
Kontakt: 069 79 23 930
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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