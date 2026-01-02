logo
10 minuta shi dhe rruga e përfunduar në prag të votimeve përmbytet – VIDEO

02/01/2621:09

10 minuta shi dhe rruga e përfunduar në prag të votimeve përmbytet – VIDEO

 

Vetëm 10 minuta reshje shiu kanë qenë të mjaftueshme që rruga e përfunduar pak para votimeve në Ksamil të përmbytet plotësisht. Ujërat kanë shpërthyer nga pusetat, duke e kthyer zonën në një vatër problemi për banorët dhe qarkullimin e mjeteve.

 

 

Banorët denoncojnë se kjo situatë përsëritet sa herë që bie shi, çka tregon qartë se problemi nuk është i rastësishëm.

 

Ata ngrenë dyshime serioze mbi cilësinë e punimeve, projektimin dhe funksionimin e kanalizimeve, ndërkohë që zona ndodhet në prag të sezonit turistik dhe përballet çdo ditë me fluks të lartë vizitorësh.

 

