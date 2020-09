Manastirliu: Nga 1 tetori hapen ambientet e brendshme të restoranteve

Lokalet do të hapen edhe në ambientet e brendshme të tyre, ndërsa gjatë ditës së sotme ministria ka dhënë edhe detajet dhe kushtet e hapjes së tyre.

Gjatë inspektimit të bizneseve në qytetin e Vlorës, Kryeministri Edi Rama tha lajmin se ditën e sotme Ministria e Shëndetësisë do të njoftojë për hapjen e ambienteve të brendshme të lokaleve për klientët, të cilat deri më sot qëndronin të mbyllura si pasojë e masave anti-covid. Rama u shpreh se Ministria e Shëndetësisë do të japë udhëzimet për lokalet të cilat do të kenë mundësi të punojnë edhe brenda, pasi koha po ftohet dhe qytetarët do ta kenë të pamundur për të qëndruar jashtë.

