Gjykata e infektuar me Covid-19/ Bajram Tusha lirohet pas 7 muajsh në qeli, ndryshon akuza

72-vjecari Bajram Tusha, i akuzuar për përdhunimin e një 17 vjecareje, nga sot në arrest shtëpie.

Gjykata e Sarandës ka zëvendesuar akuzën nga marëdhënie seksuale me të mitur në ngacmim seksual në të mitur dhe ka zëvendësuar masën e sigurimit per te nga “Arrest ne burg” ne “Arrest ne shtepi”. Tusha i akuzuar per maredhenie seksuale me te mitur.

Tusha kishte kërkuar zëvendësim e kësaj mase sigurimi edhe në korrik por nuk i ishte pranuar.

Kujtojmë se Gjykata e Sarandës Gjykata e Sarandës ka pezulluar gjykimet e çështjeve për shkak të infektimit të 2 gjyqtarëve dhe 2 sekretareje me Covid-19