Zv. ministri i jashtëm grek në takimin e OMONIA “Helenizmi në Shqipëri – zhvillimet dhe perspektiva”

Duke përshëndetur aktivitetin e organizuar nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit Demokratik të Pakicës Kombëtare Greke “OMONIA” me temë “Helenizmi në Shqipëri – zhvillimet dhe perspektivat” iu drejtua të shtunën 28 ​​maj nënsekretari i shtetit për çështjet helenike Andreas Katsaniotis.

Nënsekretari i Shtetit theksoi ndër të tjera se “në rajonin tonë po vëzhgojmë aksionin e forcave revizioniste, të cilat po përpiqen të rishkruajnë historinë dhe kufijtë e shteteve. Qeveria greke dhe kryeministri Kyriakos Mitsotakis, të cilin kam nderin ta përfaqësoj sot, e kanë bërë të qartë se ne do të mbrojmë çdo pëllëmbë të territorit grek dhe të drejtat e atdheut tonë dhe qytetarëve të tij, pa hapur dialog me ilegalët. johistoriken dhe ngërçin “ndërsa në një pikë tjetër deklaroi” Qeveria greke këmbëngul për marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjitha vendet e rajonit dhe sigurisht me Shqipërinë. “Presim përfundimin e nismave legjislative të kërkuara nga qeveria shqiptare në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të minoriteteve dhe pronës, veçanërisht në drejtim të vetëvendosjes dhe përdorimit të gjuhës nga minoritetet”.

Fjala e Andreas Katsaniotis

Zonja dhe zoterinj,

Bashkatdhetarë,

Ngjarja juaj zhvillohet në një kohë kur Europa po përjeton situata që para disa vitesh askush nuk mund t’i imagjinonte. Pushtimi i Ukrainës, për fat të keq, rikthen në plan të parë praktika të rrezikshme dhe barbare që për vite me radhë ne besuam se nuk do t’i shihnim më në tokën evropiane. Ndër të tjera ka përmbysur dhunshëm jetën e mërgimtarëve tanë, të cilët jetojnë dhe lulëzojnë prej shumë vitesh në këtë zonë.

Greqia ishte në anën e mërgimtarëve tanë që në momentin e parë. Në fund të fundit, mërgimtarët tanë nëpër botë janë gjithmonë një shumëfishues i rëndësishëm i fuqisë në çdo përpjekje të Greqisë, për të mbrojtur interesat e saj kombëtare, gjithmonë në kuadrin e së Drejtës Ndërkombëtare.

Fatkeqësisht, në rajonin tonë jemi dëshmitarë të veprimit të forcave revizioniste, të cilat po përpiqen të rishkruajnë historinë dhe kufijtë e shteteve. Qeveria greke dhe kryeministri Kyriakos Mitsotakis, të cilin kam nderin ta përfaqësoj sot, e kanë bërë të qartë se ne do të mbrojmë çdo pëllëmbë të territorit grek dhe të drejtat e atdheut tonë dhe qytetarëve të tij, pa hapur dialog me ilegalët. johistorike dhe ngërç.

Bashkatdhetarë,

Greqia është një vend i fortë, i respektuar nga armiqtë dhe miqtë dhe ata që nuk e kuptojnë do të përballen gjithmonë me surpriza të pakëndshme. Greqia respekton të drejtën ndërkombëtare dhe kundërshton me forcë çdo përpjekje për të shkelur të drejtën ndërkombëtare. Në përpjekjen tonë nevojitet kontributi juaj.

Çdo përpjekje për të ringjallur çështjet inekzistente do të na gjejë vazhdimisht të kundërshtuar. Për më tepër, nuk u ofron asgjë mërgimtarëve tanë në Shqipëri dhe as shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në vendin tonë.

Qeveria greke këmbëngul për marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjitha vendet e rajonit dhe natyrisht me Shqipërinë. Presim përfundimin e nismave të nevojshme legjislative nga qeveria shqiptare për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve dhe pronës, veçanërisht në lidhje me vetëidentifikimin dhe përdorimin e gjuhës nga minoritetet. Po ashtu, shohim pozitivisht se po punohet për zgjidhjen e problematikave që kanë lindur në rastet e falsifikimit të tapive, si dhe përpjekjet për të nxitur pastrimin e parave, kompensimin dhe regjistrimin e pronave. Këto janë çështje të rëndësishme pasi që janë duke u zhvilluar përpjekjet kadastrale por edhe ndërsa presim që regjistrimi i popullsisë të bëhet në tetor.

Pas takimit të përfaqësuesve të komunitetit grek me kryeministrin marsin e kaluar, Kuvendi i Greqisë votoi pro rregullores për pensionimin e mërgimtarëve dhe të kthyerve, e cila korrigjonte padrejtësitë e dispozitave të mëparshme.

Shpresojmë që puna e eventit tuaj të ndihmojë në regjistrimin e çështjeve që duhet të adresojmë dhe zgjidhim me mbështetjen dhe bashkëpunimin tuaj, ka përfunduar fjalën e tij përshëndetëse në