Zjarr në zonën malore pranë fshatrave Grazhdan, Zminec dhe Karroq në Bashkinë Finiq
Zjarr në zonën malore pranë fshatrave Grazhdan, Zminec dhe Karroq në Bashkinë Finiq. Një zjarr ka rënë pak minuta më parë në një zonë malore pranë fshatrave Grazhdan, Zminec dhe Karroq, në Bashkinë Finiq.
Sipas informacioneve paraprake, flakët kanë përfshirë bimësi, ndërsa terreni i vështirë po e bën të vështirë ndërhyrjen e forcave zjarrfikëse.
Nga zona ngrihet një kolonë e dendur tymi, ndërsa ekziston rreziku që zjarri të përhapet më tej nëse favorizohet nga era.
Deri në këto momente nuk raportohen banesa apo persona të rrezikuar, ndërsa pritet ndërhyrja e shërbimeve për izolimin e vatrës së zjarrit. Saranda Web
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