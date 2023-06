Zgjidhen 4 përfaqësuesit e Sarandës në Këshillin e Qarkut Vlorë

Zgjidhen 4 perfaqesuesit e Sarandes ne Keshillin e Qarkut Vlore.

Keshilli Bashkiak i Sarandes, me shumice votash, ka vendosur sot per 4 emrat qe do te perfaqesojne Saranden ne Keshillin e Qarkut Vlore.

Pas 8 vitesh, dy prej vendeve ne kete Keshill jane fituar nga opozita dhe dy nga forca qeverisese.

Konkretisht perfaqesuesit e Sarandes ne Keshillin Bashkiak do te jene Erlind Sulo, Dritan Peci, Jolio Dine dhe Zana Piro.

Nderkohe perfaqesuesi i peste, sipas ligjit, eshte Kryetari i Bashkise Oltion Caci. Keshilli i Qarkut Vlore pritet te mblidhet se shpejti per zgjedhjen e strukturave drejtuese te saj. 4 vjecarin e fundit ai eshte drejtuar nga Ervis Mocka.