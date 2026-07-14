Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf
Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf në këto pozicione:
Ndihmës Kuzhinier për Sushi,
Kamarier i Parë (me njohuri të gjuhës angleze dhe eksperiencë)
Sanitare për Hotel
Ofrohet:
– Kushte të mira pune
– Pagë e kënaqshme
Të interesuarit të kontaktojnë në numrin 067 211 1100
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit