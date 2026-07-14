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Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf

14/07/268:56

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Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf në këto pozicione:

 

Ndihmës Kuzhinier për Sushi,

Kamarier i Parë (me njohuri të gjuhës angleze dhe eksperiencë) 

Sanitare për Hotel

 

Ofrohet:

 

– Kushte të mira pune

– Pagë e kënaqshme

 

Të interesuarit të kontaktojnë në numrin 067 211 1100

 

Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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