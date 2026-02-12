Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf. Ofrohet akomodim
Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf në këto pozicione:
🔹 Kamarier/e
– Të ketë njohuri bazë në gjuhën angleze.
🔹 Kuzhinier/e
🔹 Ndihmës kuzhinier/e
🔹 Pjatalarëse
🔹 Sanitare
Ofrohet:
– Akomodim dhe ushqim i siguruar
– Kushte të mira pune
– Pagë e kënaqshme
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në ose të kontaktojnë në numrin +355 69 303 1999
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Evazion miliona euro në Sarandë, nën hetim administratorët e “Nikaj” sh.p.k. dhe zyrtarë të Tatimeve
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
12/02/2618:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
12/02/2618:56
Suvenire nga Saranda
12/02/2618:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
12/02/2618:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
12/02/2618:56