Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf. Ofrohet akomodim

12/02/26

Yakuza Umi Restaurant & Sushi në Ksamil kërkon Staf në këto pozicione:

 

🔹 Kamarier/e
– Të ketë njohuri bazë në gjuhën angleze.

🔹 Kuzhinier/e
🔹 Ndihmës kuzhinier/e
🔹 Pjatalarëse
🔹 Sanitare

 

Ofrohet:

 

– Akomodim dhe ushqim i siguruar

– Kushte të mira pune

– Pagë e kënaqshme

 

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në ose të kontaktojnë në numrin +355 69 303 1999

 

 

ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

