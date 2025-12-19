logo
Vidhet kambana e Manastirit të Shën Gjergjit, kujdestari: "Kthejeni, do t'ju ndëshkojë Zoti" – VIDEO

19/12/25

Vidhet kambana e Manastirit të Shën Gjergjit, apel publik nga kujdestari: “Kthejeni, do t’ju ndëshkojë Zoti”

 

Vidhet kambana e manastirit, monument kulture, të Shën Gjergjit në Sarandë. Manastiri i Shën Gjergjit ndodhet në një kodër përbri aksit rrugor Sarandë–Ksamil, pranë plazhit të Manastirit.

 

 

Mungesa e kambanës është vënë re para 2 ditësh nga kujdestari i manastirit, David Dulaj.

David Dulaj shprehet se kjo kambanë ka një vlerë të jashtëzakonshme për këtë manastir, monument kulture, dhe u bën apel personave që e kanë marrë ta rikthejnë, pasi do të marrin ndëshkimin e Zotit.

 

 

Manastiri i Shën Gjergjit është një manastir 250-vjeçar dhe është ndërtuar mbi themelet e Murit antik të Demës.

 

