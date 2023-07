Vajza e ish-presidentit Donald Trump pushime në Sarandë – FOTO

Ivana Trup, vajza e ish-presidentit të SHBA ka drekuar së bashku me familjen në Hotel Demi në Sarandë.

E veshur me një fustan me lule dhe një kapele kashte ne dorë, Ivanka Trump zbarkoi nga jahti për të shijuar vaktin e drekës bashkë me miqtë e saj tek “Demi Hotel” ne Sarande.

Ivanka Trump edhe vitin e kaluar erdhi në Shqipëri me bashkëshortin e saj, Jared Kushner.

Ata vizituan disa vende në jugun e Shqipërisë, Kepin e Rodonit, Sazanin, Butrintin etj. Çifti gjithashtu shoqërohej dhe nga Presidenti i klubit PSG, Nasser Al-Khelaifi.