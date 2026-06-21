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Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kamarier/e, Barman, Nd. Kuzhinier dhe Sanitare. Ofrohet akomodim

21/06/2610:02

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Utopia Beach Bar Restaurant në Ksamil  kërkon të punësojë

 

Banakier/e

Ndihmës Kuzhinier/e

Kamarier/e

Sanitar/e

 

Ofrohet Akomodim për stafin. 

 

Për pagën, info & aplikime, kontaktoni 069 235 0559

 

UTOPIA BEACH BAR RESTAURANT KSAMIL SARANDA WEB

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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