Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kamarier/e, Barman, Nd. Kuzhinier dhe Sanitare. Ofrohet akomodim
Utopia Beach Bar Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë
Banakier/e
Ndihmës Kuzhinier/e
Kamarier/e
Sanitar/e
Ofrohet Akomodim për stafin.
Për pagën, info & aplikime, kontaktoni 069 235 0559
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
21/06/2610:02
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
21/06/2610:02
Suvenire nga Saranda
21/06/2610:02
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
21/06/2610:02
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
21/06/2610:02