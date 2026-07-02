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Rooftop Saranda kërkon të punësojë Hostes

02/07/2618:54

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Rooftop Saranda kërkon të punësojë Hostes 

Nëse je komunikative, pozitive dhe të pëlqen të punosh në një ambient modern e dinamik, kjo mund të jetë mundësia e duhur për ty.

 

✅ Anglishtja përbën prioritet.
📍 Vendi i punës: Rooftop Saranda

Për më shumë informacion kontakto 069 484 8840

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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