Rooftop Saranda kërkon të punësojë Hostes
Rooftop Saranda kërkon të punësojë Hostes
Nëse je komunikative, pozitive dhe të pëlqen të punosh në një ambient modern e dinamik, kjo mund të jetë mundësia e duhur për ty.
✅ Anglishtja përbën prioritet.
📍 Vendi i punës: Rooftop Saranda
Për më shumë informacion kontakto 069 484 8840
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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