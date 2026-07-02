ENI Apartament në Shëtitoren e Sarandës kërkon Sanitare
ENI Apartament në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë punonjëse pastrimi (sanitare)
Punësim i menjëhershëm
Kushte pune dhe pagë shumë e mirë
Të interesuarit të kontaktojnë në 069 28 24 204
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