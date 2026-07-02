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ENI Apartament në Shëtitoren e Sarandës kërkon Sanitare

02/07/2615:25

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ENI Apartament në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë punonjëse pastrimi (sanitare)

 

Punësim i menjëhershëm

Kushte pune dhe pagë shumë e mirë

 

Të interesuarit të kontaktojnë në 069 28 24 204

 

ENI Apartament në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë punonjëse pastrimi

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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