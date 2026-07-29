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Ujësjellësi Sarandë – Numri i kontaktit për Sarandë, Ksamil, Finiq, Delvinë dhe Konispol

29/07/2611:08

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Ujësjellës Kanalizime Rajoni Sarandë – numri i kontaktit për defekte dhe ankesa në Sarandë, Ksamil, Finiq, Delvinë dhe Konispol

Ujësjellësi Sarandë ka publikuar numri i kontaktit ku qytetarët dhe bizneset mund të kontaktojnë për defekte, probleme me furnizimin me ujë, çështje të rrjetit të kanalizimeve, pyetje apo ankesa. Kontaktet janë të ndara sipas zonave që mbulon ndërmarrja: Sarandë, Ksamil, Finiq, Delvinë dhe Konispol, ndërsa është vënë në dispozicion edhe një numër i veçantë për Drejtorinë Teknike.

 

 

Publikimi i kontakteve është veçanërisht i rëndësishëm gjatë sezonit turistik, kur Saranda dhe Ksamili regjistrojnë një rritje të ndjeshme të popullsisë dhe kërkesës për furnizim me ujë. Qytetarët dhe subjektet që konstatojnë problematika mund t’i drejtohen numrave përkatës të zonës.

 

Ujësjellës Kanalizime Sarandë – Numri i Kontaktit

 

Për defekte, pyetje apo ankesa që lidhen me shërbimin e ujësjellësi në Sarandë, numri i kontaktit:

+355 698 632 932
+355 686 301 071

Në këto kontakte mund të raportohen problematikat që lidhen me shërbimin në zonën e Sarandës.

 

Numrat e Ujësjellësit për Ksamilin

 

Për qytetarët, banorët dhe bizneset në Ksamil, numrat e kontaktit janë:

+355 692 421 711
+355 672 006 370

Kontaktet mund të përdoren për raportimin e defekteve, si dhe për pyetje apo ankesa që lidhen me shërbimin e ujësjellës-kanalizimeve në Ksamil.

 

Numrat e Ujësjellësit për Finiqin

 

Për problematikat në territorin e Finiqit, Ujësjellës Kanalizime Rajoni Sarandë ka vënë në dispozicion:

+355 693 542 057
+355 695 266 865

 

Numrat e Ujësjellësit për Delvinën

 

Për Delvinën, qytetarët mund të kontaktojnë në:

+355 692 169 698
+355 688 685 951

Këto kontakte janë publikuar për raportimin e defekteve, pyetjeve dhe ankesave që lidhen me shërbimin.

Numrat e Ujësjellësit për Konispolin

 

Për problematikat në Konispol, numrat e publikuar janë:

+355 692 580 543
+355 699 139 855

Drejtoria Teknike Ujësjellësi Sarandë – numri i kontaktit

 

Për çështje që kërkojnë komunikim me Drejtorinë Teknike të Ujësjellës Kanalizime Rajoni Sarandë, është publikuar numri:

+355 692 142 023

Qytetarëve u rekomandohet që, kur raportojnë një defekt, të japin sa më qartë vendndodhjen dhe natyrën e problemit, në mënyrë që raportimi të jetë sa më i saktë.

Të gjitha kontaktet në një vend

 

Zona Numrat e kontaktit
Sarandë +355 698 632 932 / +355 686 301 071
Ksamil +355 692 421 711 / +355 672 006 370
Finiq +355 693 542 057 / +355 695 266 865
Delvinë +355 692 169 698 / +355 688 685 951
Konispol +355 692 580 543 / +355 699 139 855
Drejtoria Teknike +355 692 142 023

 

Saranda Web po i publikon kontaktet e plota për t’ua bërë më të lehtë qytetarëve gjetjen e numrit përkatës kur kanë nevojë të raportojnë një problem apo të kërkojnë informacion.

 

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