U nis nga Saranda për në Korfuz me 45,000 euro në çantë, procedohet penalisht

29/01/2610:39

Policia Kufitare në PKK Port Sarandë ka goditur një rast të mosdeklarimit të parave në kufi, duke proceduar penalisht një shtetas grek, i cili tentoi të dilte me traget nga Shqipëria me 45 000 euro, pa i deklaruar në përputhje me detyrimet ligjore.

 

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, shërbimet e Policisë Kufitare, gjatë kontrolleve të vazhdueshme me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërive, kanë konstatuar se shtetasi mbante në çantën e tij shumën prej 45 mijë eurosh, të cilat po tentonte t’i nxirrte nga territori i Republikës së Shqipërisë pa i deklaruar.

 

Në vijim të veprimeve procedurale, materialet janë referuar Prokurorisë, ku ka nisur procedimi penal ndaj shtetasit grek G. V., banues në Greqi. Shuma e parave është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

 

Materialet procedurale i kanë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”, thuhet në njoftimin e Policisë.

 

