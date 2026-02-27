logo
U godit me thikë gjatë një sherri, ndërron jetë 17-vjeçari shqiptar në Greqi

27/02/2611:22

U godit me thikë gjatë një sherri, ndërron jetë 17-vjeçari shqiptar në Greqi

 

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Korinth, ku një 17-vjeçar shqiptar ndërroi jetë pas një sherri me një të ri grek. Sipas mediave, shqiptari Aleks Vangjeli, është paraqitur në spital me plagë në zonën e barkut. Fillimisht ai deklaroi se ishte përplasur me makinë.

 

U godit me thikë gjatë një sherri, ndërron jetë 17-vjeçari shqiptar

 

Ai u dërgua me ambulancë drejt Athinës, por fatkeqësisht nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të marra.

Në të njëjtën kohë në një klinikë private në Korinth u paraqit edhe një 19-vjeçar grek, po ashtu i lënduar me thikë, ku po ashtu deklaroi se është përfshirë në një aksident.

Ende nuk dihen shkaqet e përleshjes mes ty të rinjve, por dyshohet se mes tyre ka pas sherr për motive të dobëta.

 

