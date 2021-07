Transportonin 33 kg kanabis drejt Greqisë, 2 arrestohen nga grekët, 1 ikën me vrap

Kapen dy ngarkesa me droge ne kufirin greko-shqiptar.

Ne Kestrinti, Igumenice jane kapur pas mesnate dy shtetas shqiptare duke transportuar me krahe 2 canta qe permbanin 31 me pako me 33 kg 260 gram marijuane. Nje person i trete arriti te largohej me vrap duke u futur serisht ne toke shqiptare. Te arrestuarve iu sekuestrua edhe nje thike e llojit “flutur”.

Ne Kostur eshte ndaluar nje mjet qe drejtohej nga nje grek 56-vjec. Ne brendesi te mjetit u gjeten dhe sekuestruan 5 canta qe permbanin 30 pako me 58 kg 800 gram marijuane.