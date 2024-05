Tjetërsuan dhe legalizuan pronën në emër të ish-deputetit, 3 masa arresti dhe 1 detyrim paraqitje

Prokuroria e Sarandës ka vendosur 4 masa sigurimi për ish zyrtarë të ASHK Sarandë dhe një ish deputet, te dyshuar për “shpërdorim detyre” dhe “falsifikim dokumentash”. Pas vendimit të dhënë nga Gjyqtari i seancës paraprake i cili la në fuqi kërkesën e Prokurorisë, policia e Sarandës ka ekzekutuar masën e sigurisë “detyrim paraqitje” dhe “ndalim i daljes jashtë shtetit” për ish Drejtoreshën e ASHK Sarandë, Aida Demi 40 vjec, si dhe masat e sigurisë “Arrest në shtëpi” për ish zyrtarët e po të njëjtit institucion, Erald Lika 33 vjec dhe Ermen Stroka 34 vjec dhe ish deputetin e Partisë Demokratike Gani Hoxha. Gjatë caktimit të masës së lehtë të sigurisë ndaj Demit, mësohet se janë marrë parasysh edhe kushtet specifike familjare të saj, si nënë e dy fëmijëve të mitur.



Njëkohësisht Prokuroria e Sarandës ka dërguar për gjykim cështjen në ngarkim të 4 personave të mësipërm.



Zyrtarët e ndaluar mësohet se kanë legalizuar një objekt 4 kate në hyrje të qytetit të Sarandës me sipërfaqe ndërtimi për banim 1359 m2 dhe me sipërfaqë 1056 m2 aktivitet social ekonomik, duke i bashkangjitur edhe një truall 1000 m2. Objekti bashkë me truallin më pas është pajisur me certifikatë pronësie në emër të shtetasit Gani Hoxha. Prokuroria e cilëson legalizimin dhe rregjistrimin e pronës si të paligjshëm, pasi kjo pronë realisht është e rregjistruar në emër të familjes Sejko dhe është përfituar nga Hoxha me dokumenta të falsifikuara.

Brenda tre ditëve në vijim, tre të ndaluarit pritet të paraqiten në Gjykatën e Sarandës për t’u njohur me masat e sigurisë.