Tjetër aksident i rëndë me motorr në hyrje të Sarandës. Do të transportohet drejt Tiranës

Sarande, mberrijne ne spital dy te aksidentuar te tjere.

Te plagosurit jane aksidentuar me motorra. Njera ngjarje ne rrugen hyrese te Sarandes dhe tjetra ne afersi te fshatit Vrine, Bashkia Konispol.

Ne Sarande pas daljes nga rruga te motorrit, eshte plagosur F. Maze, i cili pas ndihmes se pare do te transportohet me autoambulance drejt Tiranes per mjekim me te specializuar.

Nderkohe i aksidentuari ne fshatin Vrine, eshte ne gjendje me te mire shendetesore.