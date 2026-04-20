Tha se kryetari dhe 18 punonjës janë me SIDA: prodedohet penalisht, Policia i merr telefonin
Tha se kryetari dhe 18 punonjës janë me SIDA: prodedohet penalisht, Policia i merr telefonin
Një 33-vjeçar nga Gjirokastër është proceduar penalisht pasi dyshohet se ka përhapur informacione të rreme në rrjetet sociale, duke shkaktuar panik te qytetarët.
Sipas njoftimit zyrtar të Policia e Shtetit, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër kanë referuar materialet në Prokuroria e Shqipërisë, ku ka nisur procedimi penal për shtetasin E. K., 33 vjeç, banues në këtë qytet.
Nga hetimet paraprake dyshohet se i riu ka shpërndarë në rrjetet sociale pretendime të rreme, sipas të cilave kryetari i bashkisë dhe disa punonjës të saj ishin të infektuar me HIV/AIDS, informacion që ka rezultuar i pavërtetë dhe që ka krijuar shqetësim në opinionin publik.
Policia bën me dije se ndaj 33-vjeçarit rëndon akuza për veprën penale “Përhapja e informatave të rreme që ngjallin panik”. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar telefoni celular i tij, i cili pritet t’i nënshtrohet ekspertizës përkatëse.
Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, e cila do të vijojë veprimet e mëtejshme hetimore për zbardhjen e plotë të rastit. Saranda Web
