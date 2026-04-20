logo
0
Rezervime Suvenire

Tha se kryetari dhe 18 punonjës janë me SIDA: prodedohet penalisht, Policia i merr telefonin

20/04/2619:38

Shperndaje:

Një 33-vjeçar nga Gjirokastër është proceduar penalisht pasi dyshohet se ka përhapur informacione të rreme në rrjetet sociale, duke shkaktuar panik te qytetarët.

 

Tha se kryetari dhe 18 punonjës janë me SIDA

 

Sipas njoftimit zyrtar të Policia e Shtetit, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër kanë referuar materialet në Prokuroria e Shqipërisë, ku ka nisur procedimi penal për shtetasin E. K., 33 vjeç, banues në këtë qytet.

 

Nga hetimet paraprake dyshohet se i riu ka shpërndarë në rrjetet sociale pretendime të rreme, sipas të cilave kryetari i bashkisë dhe disa punonjës të saj ishin të infektuar me HIV/AIDS, informacion që ka rezultuar i pavërtetë dhe që ka krijuar shqetësim në opinionin publik.

 

Policia bën me dije se ndaj 33-vjeçarit rëndon akuza për veprën penale “Përhapja e informatave të rreme që ngjallin panik”. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar telefoni celular i tij, i cili pritet t’i nënshtrohet ekspertizës përkatëse.

 

Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, e cila do të vijojë veprimet e mëtejshme hetimore për zbardhjen e plotë të rastit. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Suvenire

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.