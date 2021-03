Tërhiqet nga Lista e “Lëvizjes për Zhvillim” njëri prej kandidatëve

Njëri prej kandidatëve të listës së pastisë Lëvizja për Ndryshim është tërhequr nga kandidimi.

Bëhet fjalë për Arsi Zejno, i cili e ka njoftuar këtë vendim me anë të një njoftimi shpërndarë për mediat.

Te nderuar perfaqesues te medias!

Jam vene ne dijeni sot se Levizja per Ndryshim ka depozituar ne KQZ listen e kandidateve per deputete dhe ne Qarkun Vlore rezulton edhe emri im Arsi Astrit Zejno me numer rendor 7.

Deklaroi me pergjegjesi te plote se nuk dua te jem kandidat si pjese e kesaj liste dhe se kete ja kam komunikuar dhe z. Dashamir Tahiri. Gjithashtu jam i gatshem te terhiqem edhe zyrtarisht ne KQZ.

Ju faleminderit,

Arsi Zejno