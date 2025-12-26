logo
Tenderi 1.3 milion euro për punimet në Rrugën e Katërt: Në garë 2 kompani me oferta 97% dhe 98% të fondit limit

26/12/2519:31

Tenderi 1.3 milion euro për punimet në Rrugën e Katërt: Në garë 2 kompani me oferta 97% dhe 98% të fondit limit

 

Në procedurën e prokurimit publik me objekt “Rikualifikim trotuari, KUB-se, ndriçim dhe shtresave rrugore në rrugët ‘Onhezmi’ dhe ‘Lefter Talo’”, fondi limit i përcaktuar nga autoriteti kontraktor (Bashkia Sarandë) ka qenë 108,466,666 lekë pa TVSH, ose 130,159,999 lekë me TVSH 20%, ndërsa kohëzgjatja e kontratës është parashikuar 9 muaj.

 

 

Sipas dokumentacionit të procedurës, në këtë tender kanë marrë pjesë dy operatorë ekonomikë:

 

“HASTOÇI” SHPK

  • Oferta: 105,465,202 lekë pa TVSH ose 126,558,242 lekë me TVSH.  Kjo ofertë përfaqëson 97.23% të fondit limit.

 

“Shendelli” SHPK

  • Oferta: 106,931,974 lekë pa TVSH ose 128,318,369 lekë me TVSH. Kjo ofertë përfaqëson 98.58% të fondit limit.

 

Nga të dhënat rezulton se të dyja ofertat janë shumë pranë fondit limit, me diferenca relativisht të vogla nga vlera maksimale e parashikuar për këtë kontratë. Oferta më e ulët financiare është ajo e paraqitur nga “HASTOÇI” SHPK, e cila është shpallur edhe fituese e këtij tenderi.

 

